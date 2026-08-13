В Луховицах идет капитальный ремонт школы № 9

В учебном переулке в Луховицах продолжается капитальный ремонт средней общеобразовательной школы №9. На объекте работают 18 строителей и 3 человека обслуживающего персонала, трое из которых заняты на спецтехнике.

Строители монтируют навесной вентилируемый фасад здания. Первый участок уже подготовлен под систему. Скоро начнут устанавливать кронштейны, утеплитель, направляющие и ветрозащитную мембрану. Подрядчик планирует закончить фасадные работы до этапа облицовки кассетами к концу месяца.

Параллельно с этим в спортивном зале устанавливают алюминиевые светопрозрачные конструкции. После этого приступят к укладке финишного слоя покрытия. Также продолжаются работы по электронной системе ликвидации, но сложностей на объекте не возникает.

Ремонт школы проходит в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» и национального проекта «Молодежь и дети». Площадь здания — почти 2,7 тысячи квадратных метров. Открытие обновленной школы запланировано на 1 сентября 2027 года.