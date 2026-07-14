В Луховицах благоустраивают дворовые территории

В городском округе Луховицы продолжается программа комплексного благоустройства дворовых территорий. Работы ведутся в селе Нижнее Маслово и поселке Газопроводск силами ООО «Стройпрогресс».

В селе Нижнее Маслово демонтировано уже около 35% старых пешеходных дорожек и входных групп. На их месте уложат новое асфальтовое покрытие, которое также появится на тротуарах и проезжей части. Все работы на этом объекте планируют завершить до конца августа.

Параллельно специалисты «Стройпрогресса» благоустраивают двор в поселке Газопроводск на улице Саратовской, дома 10, 12 и 14В. Готовность объекта составляет почти 40%, работы выполняются строго по графику.

После асфальтирования на обеих территориях установят новые лавочки и урны, проведут озеленение — высадят кустарники и разобьют газоны. Также предусмотрено расширение парковочных мест для удобства автомобилистов.

Все работы ведутся при поддержке Правительства Московской области в рамках муниципальной программы «Формирование современной комфортной городской среды».