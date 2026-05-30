В Луховицах активно реконструируют стадион

В городе Луховицы продолжается масштабная реконструкция стадиона. Начальник участка Дмитрий Казиев сообщил, что работы по установке шумозащитного забора выполнены уже на 50 процентов.

С понедельника строители приступят к благоустройству территории — погодные условия позволяют. Почти завершен фасад: осталось смонтировать вторую часть в медно-золотистых тонах по металлическому каркасу, который уже покрашен и загрунтован.

На улице планируется установка четырех мачт освещения. Внутри здания идет подготовка к финишной отделке из гипсокартона, в нескольких комнатах началась укладка плитки. В ближайшие дни ожидается поставка основных панелей, технологического оборудования и мебели. За месяц-полтора подрядчик рассчитывает приступить к завершающему этапу работ.