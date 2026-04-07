В Лотошине прокуратура направила дело о мошенничестве в суд

Прокуратура Лотошинского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 36-летнего жителя Владимирской области. Его обвиняют в попытке мошенничества согласно части 3 статьи 30 и части 3 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации.

По данным следствия, в декабре 2025 года соучастники обвиняемого, выдавая себя за сотрудников правоохранительных органов, в телефонном разговоре убедили потерпевшую, что она подозревается в передаче банковских данных террористическим организациям. Чтобы «сохранить» свои деньги, женщина должна была обналичить все имеющиеся у нее средства и передать их курьеру.

Однако завершить преступление злоумышленникам не удалось: курьера задержали сотрудники правоохранительных органов, когда он прибыл по назначенному адресу.

Уголовное дело направлено в Волоколамский городской суд для рассмотрения по существу. В отношении других участников группы уголовное дело выделено в отдельное производство, расследование продолжается.