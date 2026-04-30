В Лотошине задержали подозреваемых в незаконной охоте

В Лотошинском муниципальном округе Московской области правоохранительные органы провели операцию по задержанию лиц, подозреваемых в незаконной охоте. Мероприятие было организовано сотрудниками Управления государственного охотничьего контроля Комитета лесного хозяйства региона при поддержке оперативников ОМВД России «Лотошинский».

По информации ведомства, инцидент произошел 26 апреля 2026 года. Злоумышленники незаконно добыли самку лося, но не смогли вывезти тушу с места преступления. Охота велась с применением огнестрельного оружия и транспортных средств.

Предварительный ущерб охотничьим ресурсам оценивается в 400 тысяч рублей. Личности подозреваемых установлены, в отношении них избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Ведется работа по вопросу привлечения их к уголовной ответственности согласно действующему законодательству.

В профильных ведомствах подчеркивают, что незаконная охота наносит серьезный ущерб экосистеме и влечет за собой ответственность как административного, так и уголовного характера.