В Лотошинской школе № 2 прошла встреча с родителями учеников

В Лотошинской средней общеобразовательной школе №2 состоялась встреча педагогов и представителей администрации с родителями учеников. Директору школы Валерию Борькину удалось сообщить, что учебное заведение полностью готово к новому учебному году. В школе прошел косметический ремонт, а также поступили новые учебники.

Глава муниципального округа Лотошино Екатерина Долгасова пообщалась с родителями и отметила высокий уровень образования в округе. Она подчеркнула, что средний балл сдачи ЕГЭ в Лотошино составил 65, а в некоторых школах — более 70. Екатерина Долгасова вместе с родителями осмотрела помещения школы и отметила, что все образовательные учреждения округа будут проверены администрацией и родителями.

Бабушка одного из учеников, Валентина Ивановна, поделилась своими впечатлениями. Она довольна выбором Лотошинской СОШ №2 для своего внука, отмечая профессионализм педагогического коллектива и достижения учеников в олимпиадах и спортивных соревнованиях. Кроме того, в школе есть возможность бесплатно обучиться вождению различных транспортных средств.