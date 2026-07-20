В Лотошинской больнице начала работу новый фельдшер

Новый специалист пришла на работу в Лотошинскую больницу — Александра Зубкова. Девушка окончила Лотошинскую среднюю школу №1 и три года обучалась в Тверском медицинском колледже по направлению «Лечебное дело».

Александра вернулась в родной поселок после учебы и устроилась работать в местную больницу. Она отметила, что довольна работой и коллективом, который тепло встретил нового сотрудника.

В Подмосковье существуют меры поддержки молодых специалистов, что также добавляет уверенности в своем будущем, сказала Александра.

В обязанности фельдшера входит оказание доврачебной и неотложной помощи, диспансерное наблюдение и оформление медицинской документации. Специалисты выезжают на дом к людям при состояниях, угрожающих жизни: нарушениях дыхания, кровообращения, сознания, травмах, острых болях или психических расстройствах.