В Лотошине прошли учения для избирательных комиссий

В Доме культуры поселка Лотошино прошло обучение членов участковых избирательных комиссий. Их подготовили к безопасному проведению выборов, которые запланированы на 18, 19 и 20 сентября, а также к обходам по информированию жителей.

В мероприятии участвовали члены Территориальной избирательной комиссии (ТИК) поселка Лотошино, председатели, заместители председателей и секретари всех четырнадцати участковых комиссий округа. Также присутствовали представители полиции, Росгвардии, МЧС и Мособлпожспаса. Они рассказали членам комиссий, как правильно принимать участок перед открытием и что делать в случае пожара или другой нештатной ситуации.

Председатель ТИК поселка Лотошино Никита Махлюев подчеркнул, что выборы должны пройти безопасно, поэтому этой части выборного процесса уделяется особое внимание. На участках круглосуточно будут дежурить сотрудники полиции, пожарные и росгвардейцы.

Особое внимание уделяется безопасности тридцати пяти информаторов-обходчиков, которые приступят к своим обязанностям с 20 августа. Они будут информировать жителей о предстоящих выборах, местах голосования и возможности проголосовать не только на участке, но и на дому или в электронном формате. При этом информаторы будут делать поквартирные и подомовые обходы, а всем им выдадут форму и удостоверения.