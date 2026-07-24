В Лотошине прошел семинар для членов участковых избирательных комиссий

В Культурно-спортивном центре «Лотошино» состоялся обучающий семинар для членов участковых избирательных комиссий (УИК). Мероприятие было посвящено подготовке к Единому дню голосования, который пройдет 18, 19 и 20 сентября.

Председатель территориальной комиссии поселка Лотошино Никита Махлюев приветствовал председателей, заместителей председателей и секретарей УИК. Он отметил, что состав 14 участковых комиссий округа за последнее время был обновлен почти наполовину. Вместе с опытными сотрудниками будут работать молодые люди, которым старожилы УИК будут передавать свой опыт.

Глава муниципального округа Лотошино Екатерина Долгасова пожелала членам участковых комиссий провести выборы честно и профессионально. Она подчеркнула, что жители округа доверяют компетентности и беспристрастности членов УИК.

Член Избирательной комиссии Московской области Вера Маркина рассказала, что в преддверии выборов по домам граждан будут ходить обходчики из числа членов УИК. Их задача — донести до людей информацию о выборах, используя проект «ИнформУИК». Маркина подчеркнула, что обходчиков оденут в специальную форму и выдадут удостоверения, чтобы избежать недоразумений.

На семинаре также представили избирательный участок с урнами и кабинками для голосования, на котором члены УИК отработали различные выборные ситуации. Кроме того, некоторые члены участковых комиссий получили награды от Избирательной комиссии Московской области и администрации муниципального округа Лотошино.