В Лотошине продолжается капитальный ремонт моста через реку Руссу

Начальник отдела по благоустройству, дорожной деятельности и транспорту администрации муниципального округа Лотошино Юлия Байкова рассказала, что на данный момент рабочие занимаются устройством съездов и площадок, подготовкой информационных щитов и разборкой плит проезжей части ремонтируемого моста. Для перемещения техники между берегами реки они построили временный переход, пропустили воду по трубам и сделали насыпь.

Сейчас на объекте задействовано девять человек и три единицы техники, включая экскаватор. Вскоре мост закроют для пешеходов, поэтому рядом с ним будет возведен временный переход через реку.

Ремонт аварийного моста стартовал в мае, и его полное завершение планируется не позднее 30 ноября этого года. Работы проводятся в рамках программы губернатора Московской области и национальных проектов России.

Напомним, что мост через Руссу был закрыт для движения автомобилей 18 апреля 2025 года из-за аварийного состояния. Для жителей и транзитного транспорта организовали объезд через деревни Калицино и Афанасово. Однако закрытие моста создало множество неудобств, разорвав кратчайший путь из Лотошина в другие населенные пункты северной части округа и на Тверь.