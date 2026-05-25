В Лотошине приступят к реконструкции котельной после выбора подрядчика

Министр Правительства Московской области по конкурентной политике Светлана Журавлева сообщила о проведении открытого конкурса в электронной форме для определения подрядчика, который займется реконструкцией котельной в Лотошине.

В Единой информационной системе в сфере закупок опубликовано соответствующее извещение [1]. Согласно документу, планируется реконструкция котельной № 3а с увеличением мощности. Объект расположен по адресу: Московская область, м. о. Лотошино, п. Лотошино, ул. Западная, д. 1. Работы включают инженерные изыскания, подготовку проектной документации, реконструкцию объекта и поставку необходимого оборудования.

Реконструкция котельной мощностью 23,2 МВт осуществляется в рамках государственной программы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами». Финансирование будет проводиться за счет бюджета Московской области и бюджета муниципального округа Лотошино.

Завершить работы по реконструкции планируется в 2027 году.

