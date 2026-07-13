В Лотошине полным ходом идет строительство нового моста через реку Руссу

У деревни Введенское в Лотошине активно демонтируют старый мост через реку Руссу. Специалисты уже выполнили временные съезды и готовят площадки для погружения свай.

Работы по строительству нового моста начались 12 мая 2026 года и должны завершиться 30 ноября 2026 года. Исполнителем выступает общество с ограниченной ответственностью «КМК», а заказчиком — администрация городского округа Лотошино.

Для местных жителей организовали переправу в обход стройки — установили понтонный мост и укрепили его деревянной обрешеткой. Благодаря этому, сообщение не прервано, и пешеходы могут свободно передвигаться по привычным маршрутам.

Впереди строителей ждет погружение свай, устройство опор и пролетов. К концу ноября мост должен быть полностью готов.