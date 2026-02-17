В Лотошине начали капитальный ремонт Детской школы искусств

На этой неделе в поселке Лотошино стартовал капитальный ремонт здания Детской школы искусств. Бригада из шести рабочих приступила к демонтажу полов на втором этаже, после чего планируется выполнить стяжку пола.

Начальник отдела по культуре, делам молодежи, спорту и туризму администрации муниципального округа Лотошино Маргарита Потапова сообщила, что в процессе ремонта будут обновлены кровля, водосточная система и инженерные сети. Также в здании установят системы видеонаблюдения и пожарной безопасности. Ремонт затронет все внутренние помещения: классы, коридоры и концертный зал. Кроме того, планируется закупка новой мебели и музыкального оборудования.

Работы проводятся в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» и в соответствии с задачами нацпроекта «Семья».

Лотошинская Детская школа искусств — это крупнейшее учреждение дополнительного образования детей в округе. Здесь обучают игре на аккордеоне, баяне, фортепиано, гитаре, балалайке, синтезаторе, сольному пению и художественному искусству. Здание школы было построено в 1961 году, а в советские годы здесь располагался райком партии. Сейчас в школе обучается более трехсот детей, которые на время ремонта занимаются в Культурно-спортивном центре, молодежном центре и здании администрации.

Капитальный ремонт здания Детской школы искусств должен быть завершен к 27 сентября.