В Лотошине идет подготовка к выборам в Государственную думу и Мособлдуму

Молодежная территориальная избирательная комиссия поселка Лотошино (Московская область) активно готовится к предстоящим выборам. Участники комиссии помогают коллегам из территориальной комиссии разгружать грузовики с экипировкой для информаторов.

Уже 20 августа 35 информаторов начнут оповещать жителей о предстоящих выборах, местах голосования и различных способах голосования. Председатель Молодежной ТИК Юлия Миронова рассказала, что комиссия информирует юношей и девушек о выборах на понятном для молодежи языке через соцсети.

Одной из важнейших задач является привлечение волонтеров для участия в организации работы участковых комиссий. Желающие могут зарегистрироваться на платформе Добро.рф, после чего пройдут инструктаж и примут участие во всех трех днях Единого дня голосования 18, 19 и 20 сентября. Волонтеры будут дежурить на участках, помогая маломобильным гражданам и людям с инвалидностью выполнить свой конституционный долг.

Юлия Миронова отметила, что такая помощь на избирательных участках востребована, а для молодежи это возможность проявить свою активную гражданскую позицию.