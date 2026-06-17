В Лотошине благоустроили улицу Полевую в деревне Звягино

Рабочие муниципального учреждения «Благоустройство» провели ремонтные работы на улице Полевой в деревне Звягино, Лотошино. Они отсыпали щебнем участок дороги протяженностью 650 метров.
Несколько лет назад улицу уже подсыпали щебнем, но со временем он вдавился в грунт и смешался с грязью. Теперь же коммунальщики провели плановые работы по благоустройству, используя несколько грузовиков со щебнем. Материал равномерно распределили по поверхности дороги с помощью грейдера.
Как пояснил директор учреждения Сергей Бондарчук, подобные мероприятия проводятся регулярно. Коммунальщики подсыпают щебнем муниципальные дороги и проезды по всему округу.
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