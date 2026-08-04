В Лотошине активно борются с борщевиком Сосновского

В муниципальном округе Лотошино на более чем 80% территорий, пораженных борщевиком Сосновского, провели обработку. Из 600 гектаров зараженных земель 426 находятся в зоне ответственности местной администрации.

Две бригады подрядной организации ежедневно опрыскивают сорняк гербицидами или скашивают его. На землях агропредприятий и частных владениях борьба с борщевиком ведется силами владельцев.

Начальник сектора сельского хозяйства и экологии администрации Наталья Селецкая рассказала, что сейчас идет второй этап борьбы с сорняком. Первый этап длился с начала мая до 20 июня, в это время борщевик обрабатывали химикатами, которые подавляли его корневую систему. С 21 июня начался второй этап: основная задача — уничтожить уцелевший после первой обработки борщевик. Ростки снова опрыскивают гербицидами, а крупные растения срубывают.

Второй этап борьбы продлится до конца августа. Обработка проводится в деревне Старое Лисино и других населенных пунктах, таких как Кировское, Мармыли, Волково, Савостино, Михалево, Ушакова, Ивановское, Издетелей и прочие. Бригады подрядчика работают по заранее составленному плану и обращениям жителей.