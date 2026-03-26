В Лотошине аистам установят новое гнездо

В деревне Чапаево Лотошинского района рабочие муниципального учреждения «Благоустройство» установили металлическую основу для гнезда аистов. Гнездо предназначено для птиц, которые уже много лет гнездятся в деревне.

Как рассказала главный эксперт сектора сельского хозяйства и экологии Лариса Назарова, ранее гнездо располагалось на старой башне, но ее пришлось демонтировать. Взамен энергетики из филиала ПАО «Россети Московский регион» — Западных электрических сетей в начале недели установили в Чапаеве бетонный столб.

Рабочие коммунального предприятия «Благоустройство» и Лотошинского ЖКХ с помощью вышки и манипулятора надежно смонтировали гнездо на столбе. Они же изготовили основу из металла и дерева.

Назарова отметила, что в этом году аисты в Чапаеве еще не появлялись, и рабочие успели вовремя. Чтобы аист не сомневался, что гнездо предназначено именно для него, коммунальщики накидали в гнездо веток. Это необходимо, чтобы создать комфортные условия для птиц, которые весной возвращаются в родовые места после зимовки.