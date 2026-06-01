В «Лосином острове» открылся познавательный экологический маршрут

В национальном парке «Лосиный остров» открылся новый экологический маршрут. Его реализация стала возможной благодаря поддержке Русского географического общества и Национальной системы платежных карт (НСПК).

Особенность маршрута заключается в концепции «обучение через прогулку». Круговой маршрут длиной 1,3 километра проходит вдоль Алексеевского пруда и объединяет прогулку на природе с образовательным пространством экоцентра «Царская охота». Тематика маршрута — история заповедного дела в России.

Посетители смогут узнать об отличиях национальных парков от заказников, познакомиться с историей Алексеевского пруда и увидеть, как работает научный отдел «Лосиного острова». Информация представлена в наглядной форме: с помощью инфографики, интерактивных элементов и оригинальных визуальных решений.

На маршруте установлены стенды с историей названия парка, которая отсылает к эпохе царских охот и петровским временам. Среди интерактивных объектов — кубики с изображениями животных, макеты птичьих гнездовий и материалы о работе фотоловушек. Гости смогут узнать, как ученые фиксируют редких зверей и определяют птиц по голосам.

Маршрут уже открыт и доступен для свободного посещения в часы работы национального парка.