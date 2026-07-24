В Лосино-Петровском завершается капитальный ремонт дома в микрорайоне Солнечный

В городском округе Лосино-Петровский на финальной стадии находится капитальный ремонт дома №1 в микрорайоне Солнечный. Завершаются несколько важных этапов работ, после чего начнется масштабное обновление фасада.

По сообщению инженера технического надзора подрядной организации Романа Субыча, строители практически завершили ремонт кровли, включая устройство системы утепления. Это значительно повысит энергоэффективность здания. Осталось смонтировать ограждение, заменить выходы на кровлю и установить противопожарный люк и дверь.

Параллельно завершена замена внутренней системы электроснабжения. Обновлены щитовое оборудование в распределительном вводном устройстве и межэтажные щиты, а также вся электропроводка в местах общего пользования.

Кроме того, подрядная организация приступила к усилению фундамента дома методом инъектирования. Работы выполняются путем закачивания специального состава под давлением в фундамент и прилегающий грунт. Также ведется замена отмостки. В планах — ремонт подвального помещения и обновление фасада с применением современных теплоизоляционных панелей.

Всего в этом году в городском округе Лосино-Петровский выполнят капитальный ремонт шести многоквартирных домов.