В Лосино-Петровском стартовал проект «Школа астрономии»

В городском парке Лосино-Петровского запустили новый проект — «Школа астрономии». Его цель — популяризация астрономии среди жителей всех возрастов. Проект вдохновлен историческим наследием местности и именем первого российского астронома Якова Вилимовича Брюса, который жил здесь в XVIII веке.

Методистом парка Екатериной Колосовой было отмечено, что идея проекта тесно связана с наследием Якова Брюса. «Яков Брюс проживал на территории нашего округа в XVIII веке, и его имя — часть культурного кода нашей территории. Поэтому этим летом для наших ребятишек мы решили запустить новый проект», — пояснила Екатерина Андреевна.

Программа «Школы астрономии» включает лекционные и практические занятия, где посетители узнают о звездах и телескопах. Проект продолжает успех прошлогоднего астрономического фестиваля «Брюсовы горизонты», благодаря которому парк получил несколько телескопов.

Организаторы надеются, что для кого-то из юных жителей Лосино-Петровского эти занятия станут началом пути в большую науку. Присоединиться к занятиям могут все желающие. Актуальное расписание публикуется на афишах парка в социальных сетях. Следующая лекция-викторина «Путешествие по вселенной» состоится 11 июня в 11:00 в парке Лосино-Петровского.