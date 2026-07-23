В Лосино-Петровском открылось новое отделение медицинской реабилитации

В подразделении №4 Щелковской больницы в городе Лосино-Петровском начало работу новое отделение медицинской реабилитации для амбулаторных пациентов. Об этом рассказала заведующая поликлиникой Иркям Алукаева.

Отделение способствует развитию первичной медико-санитарной помощи для взрослых. Здесь установлено три вида реабилитационного оборудования, включая беговую дорожку с разгрузкой. Она помогает снимать мышечное и нервно-спастическое напряжение, проводить кардиореабилитацию, восстанавливать пациентов после поражений центральной нервной системы, а также помогать людям с нарушениями опорно-двигательного аппарата, маломобильным категориям граждан и людям с избыточной массой тела.

Особенность тренажеров с биологической обратной связью в том, что во время тренировки пациент может решать простейшие задачи на логику или математику, которые выводятся на экран. Это развивает и восстанавливает нервную ткань.

В отделении также оборудован зал механотерапии для восстановления после крупных операций. Здесь установлены аппараты «Артромот» для разработки коленного, тазобедренного и голеностопного суставов, а также аппарат для лучезапястных суставов и мелких суставов кисти.

Для работы в отделении врачи прошли обучение и получили аккредитацию как медицинские реабилитологи. Заведующая подчеркнула, что специалисты не пришли со стороны — это врачи, которые хорошо знают население города и Щелковскую больницу.

Направление в отделение выдают врачи: терапевты — при соматических заболеваниях, кардиологи — для кардиореабилитации, а также травматологи и ортопеды.