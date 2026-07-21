Школу в поселке Свердловском построят к сентябрю

В поселке Свердловский городского округа Лосино-Петровский подходит к концу строительство новой школы, рассчитанной на 1100 учеников. Руководитель строительства Андрей Бирюков из подрядной организации сообщил, что рабочие сосредоточились на финальных этапах отделки и благоустройства.

Основные работы по благоустройству уже выполнены. Строители заканчивают укладку газона с двух сторон здания, устанавливают покрытие на футбольном поле и мощение плиткой во внутреннем дворе. Уличное освещение полностью смонтировано, сейчас специалисты занимаются его подключением и настройкой.

Наружные и внутренние инженерные сети готовы к эксплуатации. Ведутся работы по наладке пяти вентиляционных камер и противопожарной системы, включая датчики, указатели и световое оборудование.

Чистовая отделка также в завершающей стадии: в коридорах и некоторых помещениях уложена плитка, полы в большинстве кабинетов покрыты линолеумом. Идут работы по покраске стен и монтажу светильников. Вся мебель и необходимое оборудование уже доставлены в школу и активно собираются.

На территории школы оборудуют спортивное ядро с футбольным полем и беговыми дорожками. Игровые и спортивные зоны разделены по возрастным группам.

Открытие новой школы запланировано на сентябрь.