В Лосино-Петровском округе проверили готовность школ и детских садов к учебному году

На этой неделе в городском округе Лосино-Петровский началась плановая проверка готовности образовательных учреждений к началу 2026–2027 учебного года. В среду комиссия посетила поселок Свердловский.

Как сообщила главный эксперт отдела образования управления социальной сферой администрации Татьяна Витевская, в состав межведомственной комиссии входят представители управления территориальной безопасности, сотрудники отдела образования, а также представители МВД и Росгвардии.

Комиссия оценивает санитарное состояние объектов, степень подготовки прилегающих территорий и общую материальную базу учреждений. Особое внимание уделяется вопросам антитеррористической защищенности. Проверяющие анализируют, насколько хорошо сотрудники частных охранных организаций знают алгоритмы действий при различных чрезвычайных ситуациях, включая атаки беспилотных летательных аппаратов, вооруженное нападение или обнаружение взрывного устройства.

На данный момент комиссия уже проверила около 15 образовательных учреждений, в том числе в городе Лосино-Петровский и в поселке Биокомбината. Всего в округе к 1 сентября подготовят 29 образовательных объектов.