В Лосино-Петровском начали подготовку к выборам 2026 года

В городском округе Лосино-Петровский стартовала подготовка к избирательной кампании 2026 года. Председатель территориальной избирательной комиссии Дмитрий Луженский провел обучение для информаторов и членов участковых комиссий проекта «ИнформУИК».

Основная цель обучения — подготовить членов УИКа к адресному информированию избирателей и отработать практические навыки работы в мобильном приложении. Избирателей будут информировать с 20 августа по 15 сентября.

Программа обучения включает знакомство с новыми информационными материалами и актуальными требованиями. Организаторы должны освоить два новых мобильных приложения. Особое внимание уделяется вопросам безопасности.

Подготовка к выборам ведется с июня. Совместно с администрацией округа обследовали все помещения для избирательных участков. Проверяли их доступность для маломобильных групп населения, комфортность, антитеррористическую защищенность и прозрачность. К сентябрю все 25 избирательных участков на территории городского округа будут полностью готовы к приему избирателей.

Дмитрий Луженский подчеркнул, что задача информаторов — рассказывать о сроках, местах и способах голосования. Избирателям выдадут несколько бюллетеней, так как предстоят выборы сразу в два уровня власти.

Жители смогут проголосовать лично на участке, дистанционно через «Госуслуги» или оформить надомное голосование. Также можно будет прикрепиться к другому участку, если избиратель планирует уехать в дни выборов.

Для прозрачности выборов на участках будут работать наблюдатели от партий и члены Общественной палаты. Все помещения оснащены системами видеонаблюдения. Трансляция изображения в режиме реального времени будет вестись в Мособлизбирком.

Узнать адрес своего участка можно на стендах в комиссиях или по горячей линии ТИКа: 8 (496) 567-45-81 (в будни с 16:00 до 20:00, выходные с 10:00 до 14:00). Также круглосуточно работает областная линия: 8 (800) 200-20-20.