В Лосино-Петровском наградили лучших выпускников 2026 года

В городском округе Лосино-Петровский прошло торжественное награждение лучших выпускников. Среди них — 24 золотых и 24 серебряных медалиста. Кроме того, благодарности и подарки получили ученики, набравшие максимальное количество баллов на ЕГЭ, а также победители и призеры регионального и заключительного этапов Всероссийской олимпиады школьников.

Одной из тех, кто удостоен золотой медали за отличную учебу, стала Валерия Еремина. Девушка призналась, что испытывает огромную радость за себя и свои достижения. «Я рада, что наконец-то смогу выдохнуть, так сказать, и дождаться поступления в университет», — поделилась выпускница.

Валерия намерена поступить на специальность «астрофизика». Свой выбор она объясняет давней любовью к физике и космосу. Из экзаменов она сдавала профильную математику, русский язык и физику. Девушка отметила, что задания оказались предсказуемыми и не вызвали непреодолимых сложностей.

Помимо высоких результатов в учебе, Валерия — призер областного чемпионата по дебатам Гимназии имени Примакова в 2025–2026 годах, а также многократный призер и победитель соревнований по мини-футболу «Кожаный мяч».

Для Елизаветы Соловьевой получение золотой медали стало исполнением обещания, данного самой себе еще в дошкольном возрасте. По словам девушки, еще в выпускном альбоме детского сада было написано ее твердое намерение учиться на «отлично». Елизавета успешно сдала государственные экзамены по обществознанию, английскому языку, русскому языку и базовой математике. В будущем она мечтает стать лингвистом.

Примечательно, что, несмотря на амбициозные планы поступления и будущей карьеры, Елизавета подчеркнула свою готовность вернуться в родной округ. «Если я буду тут нужна, я всегда рядом», — заявила выпускница, демонстрируя пример успешной молодежи, готовой в будущем вкладывать свои знания и таланты в развитие Лосино-Петровского.

Медали и памятные подарки выпускникам вручали глава округа Сергей Джеглав и его заместитель Валентина Тропанец. В своей поздравительной речи они поблагодарили родителей школьников и преподавателей за достойное воспитание, а ребятам пожелали несмотря ни на что достигать своих целей.