В Лосино-Петровском идет капитальный ремонт пятиэтажного дома

В городском округе Лосино-Петровский продолжается капитальный ремонт многоквартирного дома №17 на улице Ленина. Пятиэтажный кирпичный дом 1969 года постройки, состоящий из четырех подъездов и 70 квартир, проходит комплексное обновление.

Инженер технического надзора подрядной компании «Стройсервис» Роман Субыч сообщил, что общая готовность объекта оценивается в 65%. Наиболее сложные и трудоемкие работы уже завершены: полностью заменены инженерные сети в подвальном помещении — горячего и холодного водоснабжения, отопления и канализации.

Сейчас строители сосредоточились на двух направлениях. В квартирах жилого дома меняют внутренние инженерные коммуникации: трубопроводы холодного и горячего водоснабжения, канализации и отопления, включая радиаторы. Параллельно начался капитальный ремонт кровли здания: демонтируют старое покрытие, затем уложат «пирог» утепления, выполнят стяжку и гидроизоляцию.

Всего в этом году в городском округе Лосино-Петровский запланирован капитальный ремонт шести многоквартирных домов.