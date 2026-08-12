В Лосино-Петровском идет капитальный ремонт кровли многоквартирного дома

В городе Лосино-Петровский продолжаются работы по капитальному ремонту кровли многоквартирного дома №21 на улице Ленина. О ходе работ сообщил инженер технического надзора компании-подрядчика «Стройсервис» Роман Субыч.

По словам специалиста, подрядчик уже выполнил значительный объем задач. На текущий момент полностью завершены демонтажные работы, а также уложен «пирог» утепления кровли. Это обеспечит высокую энергоэффективность здания и позволит жителям верхних этажей забыть о холоде и сырости.

«На сегодняшний день выполнены работы по устройству стяжки. Сейчас мы грунтуем поверхность для последующей гидроизоляции кровли», — рассказал Роман Субыч.

Капремонт кровли выполняется с последующим устройством внешнего организованного водостока. Это позволит надежно защитить фасад дома от стекающей воды.

Строительная готовность объекта уже достигла 75%. Оставшиеся работы планируется завершить до 1 сентября.