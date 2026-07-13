В Лосино-Петровском идет капитальный ремонт котельной № 3

В городе Лосино-Петровский продолжается капитальный ремонт котельной № 3 на улице Первомайской. Этот объект является одним из основных источников тепла для местных жителей.

Котельная обеспечивает теплом около 40 многоквартирных домов, два социальных объекта и более семи тысяч жителей. В ходе ремонта планируется полностью заменить три котла на новые, обновить насосное оборудование и систему химической водоподготовки. Также будет внедрено автоматизированное управление технологическими процессами и диспетчеризация.

Помимо внутреннего обновления, планируется ремонт крыши и дымовой трубы. В результате работ котельная вернет утраченные технические характеристики, продлит срок службы и улучшит параметры энергоэффективности.

На данный момент подрядчики завершили демонтаж старого оборудования. Сейчас на объекте ведутся работы по врезке новых насосов и монтажу системы химической водоподготовки. Новые котлы уже закуплены и находятся на площадке.

Ремонт организован так, чтобы не доставлять неудобств жителям. Подача горячей воды временно приостановлена на две недели в связи с плановыми профилактическими работами. После этого периода котельную запустят в работу, и она будет подавать теплоноситель для горячего водоснабжения.

К началу отопительного сезона котельная будет готова подавать теплоноситель от новых котлов. Уже этой зимой жители Лосино-Петровского получат тепло и горячую воду от полностью обновленного источника.