Концерт эстрадной музыки пройдет в Доме культуры в Лобне 12 октября

Субботний вечер «В кругу друзей» состоится в Доме культуры «Красная поляна» в Лобне. Для жителей города приготовили концертно-развлекательную программу.

Вокалисты студии Ларисы Абабковой исполнят для слушателей популярные эстрадные песни. Гостей мероприятия, организованного в рамках проекта «Активное долголетие», также ждет угощение. Вход на концерт свободный. Творческий вечер начнется в 16:00 по адресу: Спортивная улица, 4.

Программа «Активное долголетие» реализуется в Подмосковье с 2019 года по инициативе губернатора Андрея Воробьева. Он отметил, что к проекту присоединились 335 тысяч человек, из них самому старшему исполнилось 97 лет.

Для членов клуба «Активное долголетие» проводятся творческие и спортивные занятия, которые помогают людям старшего возраста проявить свои творческие способности и вести насыщенную событиями жизнь.

Все занятия в клубе проводят бесплатно, а участниками могут стать женщины старше 55 и мужчины старше 60 лет.

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