Мастер-класс по изготовлению барельефа провели для школьников в Лобне

Творческое занятие прошло для юных жителей Лобни в Доме культуры «Красная поляна». Ребята учились создавать объемную картину.

Участники мастер-класса осваивали новую технику декорирования. Они создавали барельеф с помощью пасты и мастихина, выделяя фон красками. Руководила процессом педагог Вера Грохотова. Она помогала ребятам советами, и в результате у всех юных художников получились картины, которые будут ярким украшением интерьера.

Школьники поделились, что им очень понравился этот увлекательный мастер-класс.

Бесплатные творческие занятия для детей регулярно проводятся в городском округе. Для юных горожан также устраивают множество культурных, образовательных, спортивных и развлекательных мероприятий.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

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