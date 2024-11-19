Строительство новой поликлиники на 600 посещений в смену завершили в Лобне

В Лобне открылся новый медицинский центр, который будет обслуживать жителей округа. Поликлиника соответствует современным стандартам и готова принимать до 600 пациентов в день.

Здание прошло проверку и получило заключение о соответствии проекту от Главного управления государственного строительного надзора Московской области.

Учреждение будет обслуживать пять районов города. Прием пациентов организован в две смены с 8:00 до 20:00. В штате 250 человек, включая врачей общей практики и узких специалистов, таких как инфекционисты, онкологи, травматологи, хирурги и другие. В поликлинике также есть дневной стационар на 60 коек.

В Московской области открыли крупный многофункциональный медицинский центр для детей, создали одну из лучших в России систем родовспоможения, а младенческая смертность сократилась. Об этом рассказал губернатор Андрей Воробьев на V съезде педиатров региона, который прошел в сентябре.

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