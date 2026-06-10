В Лобне завершается строительство новой канализационной сети

Контракт на модернизацию коммунальной инфраструктуры в районе озера Киово был заключен в рамках масштабной программы Подмосковья по поручению губернатора Андрея Воробьева. Проект разделен на шесть этапов и охватывает улицы Киово и Павлика Морозова. Общая протяженность новых сетей составляет 2408 метров, включая 64 колодца.

На объекте ежедневно работают 5 экскаваторов, 3 самосвала, аварийная служба и 4 бригады. На улице Коммунистической уже уложены песок и щебень для подготовки основания под асфальт, а на выходных планируется укладка первого слоя. Вокруг озера ведутся работы на четырех участках: три — открытая прокладка трубопровода, один — прокладка методом ГНБ для напорной канализации.

Примечательно, что подрядчик стремится завершить проект значительно раньше установленного срока. Планировалось, что все работы полностью завершат к декабрю 2026 года, однако сдать объект планируется уже 10 августа — почти на полгода раньше запланированного.