Спорткомплекс в микрорайоне Катюшки в Лобне достроят к весне

В микрорайоне Катюшки подмосковной Лобни завершается строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном. Министр строительного комплекса Московской области Александр Туровский сообщил, что с 15 февраля начнется заполнение бассейнов водой.

Проект реализуется в рамках государственной программы по улучшению социальной инфраструктуры региона. На объекте работают 30 человек и две единицы техники. Специалисты завершают облицовку стен в зале сухого плавания, монтируют входную группу и устанавливают мебель. Открытие бассейна запланировано на март.

Сейчас в округе есть два бассейна, но они устарели и не подходят для соревнований и серьезных тренировок. Новый комплекс будет оснащен шестью 25-метровыми дорожками, отдельным детским бассейном, залом сухого плавания, медблоком, кафе, парковкой, благоустроенной территорией и зонами отдыха.

Физкультурно-оздоровительный комплекс станет базой для отделения плавания спортивной школы «Академия спорта», в которой уже занимаются почти 950 детей.