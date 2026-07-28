В Лобне завершается реконструкция здания под гостиницу

В городе Лобня на улице 40 лет Октября, д. 1 строители вышли на финальную стадию реконструкции здания бывшего общежития, которое переоборудуют под гостиницу.

По словам директора по строительству Врежа Погосяна, основные работы сейчас сосредоточены на монтаже лифтов и отделке номеров. Уже установлена лебедка одного лифта, в ближайшее время будет смонтирована вторая. Затем приедут специалисты завода-производителя для настройки электроники.

В здании заканчивают укладку керамогранита, откосов и подоконников. Начата шпаклевка стен под покраску и поклейку обоев. Параллельно ведется строительство входной группы: возведены стены, между ними будет установлено панорамное остекление с раздвижными дверями. После этого подрядчик приступит к фасадным работам.

В гостинице будет 57 номеров: 45 однокомнатных и 12 двухкомнатных (для семей и командировочных). Площадь самого маленького номера — 25–27 квадратных метров, самого большого — 45 квадратных метров. Три номера предназначены для молодоженов: в них установят джакузи. В санузлах всех номеров сделаны душевые поддоны из керамогранита, предусмотрены резервные трапы на случай аварии.

Ранее планировалось завершить работы к 1 сентября, однако сроки сдвинулись на октябрь–ноябрь 2026 года.