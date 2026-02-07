В Лобне завершается обновление школы с уникальным оформлением

В городе Лобня продолжается капитальный ремонт школы №3, названной в честь Героя Советского Союза Василия Борисова. В рамках обновления в образовательном учреждении реализуется проект «Культурные коды Подмосковья» от художественной мастерской Алексея Шилова.

Мастера создают уникальную композицию «Вечный полет», которая отражает ключевые моменты жизни и работы Василия Борисова. На стенах школы появляются изображения, иллюстрирующие его путешествия по арктическим льдам, вулканическим местам Камчатки и сражения во время Великой Отечественной войны.

Проект направлен на то, чтобы вдохновить школьников изучать историю и гордиться достижениями героев прошлого. Рельефные изображения создаются с использованием специальной техники, которая обеспечивает долговечность и прочность оформления.

Занятия в обновленной школе начнутся в сентябре этого года. Ученики смогут насладиться новым пространством с интересной историей и красивым дизайном.