В Лобне завершается капитальный ремонт школы №3

В Лобне подходит к концу капитальный ремонт школы №3, названной в честь Василия Борисова — Героя Советского Союза и почетного гражданина города. Художники заканчивают роспись стен на всех трех этажах здания.

Все монументальные изображения на стенах иллюстрируют жизнь Василия Борисова. На них можно увидеть, как он совершал боевые вылеты во время Великой Отечественной войны, работал в «Аэрофлоте» и Шереметьево. Также на стенах изображена авиатехника, на которой летал Борисов, и ракета, символизирующая день его рождения — 12 апреля.

Художник Максим Мельников рассказал, что над картинами трудились 10 человек. Все изображения созданы в технике сграффито, когда изображение буквально вырезается из слоя сырой штукатурки. После полного высыхания картины покрасили.

Завершить весь капитальный ремонт школы планируется к 1 сентября. Перед новым учебным годом в здании проведут субботник.