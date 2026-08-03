Школу № 2 в Лобне капитально отремонтируют к сентябрю

На улице Фестивальная в подмосковной Лобне близится к концу капитальный ремонт здания школы №2. По данным пресс-службы министерства стройкомплекса Подмосковья, готовность объекта превысила 91%.

Капитальный ремонт проводится в рамках государственной программы за счет бюджета Московской области. В здании, построенном в 1978 году, обновляют кровлю, фасад и входную группу, заменяют системы отопления, вентиляции, канализации и сантехническое оборудование. Также меняют окна и двери, проводят внутренние ремонтные работы. Для школы закупят новую мебель и оборудование.

На площадке работают 45 человек и 1 единица техники. Строители завершили кровельные и фасадные работы, ведут пусконаладочные работы, монтируют инженерные коммуникации, собирают и расставляют мебель, благоустраивают прилегающую территорию.

Открытие обновленной школы запланировано на 1 сентября 2026 года. Площадь школы составляет 6451,7 кв. м.