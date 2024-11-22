Ремонт мемориала «Звонница» в Лобне завершат к концу 2024 года

В Лобне близится к завершению благоустройство мемориала «Звонница», который находится в Центральном парке. Он был открыт в 2000 году в память о солдатах, погибших в Великой Отечественной войне и других военных конфликтах.

В этом году на мемориале обновляют асфальт, устанавливают скамейки и урны, а также обновляют памятник. Работы должны закончиться в декабре, а для защиты от холодов и дождя создадут тепловой контур.

«Учитывая, что работы продлятся до конца декабря над объектом будет создан тепловой контур. Он обеспечит защиту от холода и осадков», — отметила глава муниципалитета Анна Кротова.

Центральный парк культуры и отдыха расположен в Лобне по адресу: улице Ленина, 22. В этом году здесь прошла масштабная реконструкция.

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