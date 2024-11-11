Ансамбль «Песняры» дал концерт в Лобне

Во Дворце спорта «Лобня» выступил белорусский ансамбль «Песняры». Популярный коллектив исполнил свои главные хиты и создал атмосферу ностальгии для зрителей.

«Песняры» — культовый ансамбль, основанный Владимиром Мулявиным в шестидесятые годы прошлого века, который стал символом белорусской музыки и всей советской эпохи. Их композиции, такие как «Беловежская пуща», не только стали классикой, но и олицетворяют целую эпоху.

Концерт собрал полный зал. Зрители всех возрастов пели вместе с артистами, наслаждаясь живым исполнением и теплой атмосферой.

«Выступление оставило приятные эмоции и зарядило позитивом на долгое время», — поделилась жительница Лобни.

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