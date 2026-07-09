Детский сад «Золотой петушок» в Лобне построят к 2028 году

В Лобне на улице Комиссара Агапова продолжается строительство нового детского сада «Золотой петушок». Сейчас ведутся монолитные работы на уровне второго этажа.

На данный момент монолитные работы выполнены на 15%, также идет устройство наружных инженерных сетей. В строительстве участвуют 30 специалистов и 3 единицы техники.

Изначально планировалось построить пристройку к существующему зданию детского сада на 80 мест. Однако после обследования, проведенного в мае прошлого года, было принято решение о сносе старого здания из-за его аварийного состояния.

Новый детский сад планируют открыть в 2028 году. Он будет иметь отдельный спортивный зал и современный пищеблок. Общая площадь здания составит 3 250 квадратных метров.

На прилегающей территории разместятся детские игровые и спортивные площадки, теневые навесы и детские игровые комплексы. Также будет выполнен проект комплексного озеленения.