В Лобне возводится новый детский сад на 200 мест

Начальник участка Александр Шеин сообщил, что для защиты гидроизоляции от повреждения арматурой была сделана стяжка. Ранее в основание фундамента уложили два слоя гидроизоляции и обустроили приямки.

Сейчас на площадке работают десять человек и задействовано две единицы техники. Строительство идет согласно графику, но специалисты планируют сдать объект раньше срока. Александр Шеин пояснил, что ускорить работы можно будет, когда они выйдут на полную мощность. Однако сейчас это затруднительно из-за погодных условий — рабочие вынуждены тратить время на расчистку снега и прогрев конструкций.

Изначально планировалось сделать пристройку на 80 мест к зданию детского сада. Но в мае прошлого года после консультации со специалистами было принято решение полностью снести старое здание из-за ненадлежащего состояния подвального помещения и инженерных коммуникаций. На его месте появится современный детский сад с отдельным спортивным залом, новым пищеблоком и всем необходимым для детей.