Конкурс на звание «Учитель года Подмосковья» прошел в Лобне

В округе прошел муниципальный этап конкурса «Учитель года Подмосковья 2025». В этом году на конкурс вышли девять педагогов города, которые продолжат борьбу за титул лучшего учителя.

Церемония открытия конкурса прошла в школе № 6. Преподаватели из всех образовательных учреждений города собрались, чтобы поддержать своих коллег. В начале мероприятия прозвучал гимн России, после чего организаторы конкурса отметили важность работы учителей.

Напомним, в городском округе Лобня уделяется большое внимание привлечению молодых педагогических кадров. Для них действует ряд льгот. В частности, учителя могут принять участие в программе «Социальная ипотека».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

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