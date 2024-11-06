Турнир по художественной гимнастике прошел в Лобне

В спортивном комплексе «Юность» в Лобне состоялся открытый турнир по художественной гимнастике «Акварельки». В соревнованиях приняли участие более ста пятидесяти гимнасток разных возрастов из округов Подмосковья.

Воспитанницы Центра физической культуры и спорта из Лобни показали высокий уровень мастерства в индивидуальных и командных выступлениях. На турнире Вероника Толмосова выступила по программе мастера спорта, Варвара Маринина — по программе кандидата в мастера спорта, а гимнастки Анастасия Дзюба, Софья Заваруева и Варвара Корхалева показали себя на уровне первого спортивного разряда.

Золотые медали на турнире завоевали Ольга Молоствова, Кристина Малей, Дарья Смирнова, София Чегошева, Алёна Аввакумова и Елизавета Хрусталева. Серебряные награды получили Вероника Седова, Кристина Колпакова, Ульяна Зубарева и Анна Молоствова, а бронзу — Майя Панферова, Нурпери Курманбаева и Любовь Зорина.

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