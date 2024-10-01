Фильм о защите жизней детей показали в школе № 9 в Лобне
Закрытый показ фильма «Мамино письмо» состоялся в средней образовательной школе № 9 в Лобне. Этот проект телеканала «Спас» посвящен защите жизни детей до рождения.
Главной целью полнометражной художественно-документальной картины является привлечение внимания к демографическим проблемам. Авторы проекта надеются изменить законы об абортах в российских регионах и изменить общественное сознание.
Серия закрытых показов фильма «Мамино письмо» проходит по всей стране. В ней участвуют представители власти и церкви, медики, журналисты, общественные деятели и волонтеры.
Организаторы мероприятия поблагодарили участников за плодотворную дискуссию дискуссии и работу с молодежью.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил положительную динамику рождаемости. «Наш регион на втором месте по числу новорожденных после Москвы и по приросту после Чечни», — сообщал Воробьев.
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