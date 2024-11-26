Областной фестиваль по тхэквондо среди спортсменов до 14 лет прошел в Лобне

В Лобне в Дворце спорта «Лобня» прошел открытый фестиваль по тхэквондо «Юный Патриот». Соревнования собрали более 250 детей из Москвы и Подмосковья.

Фестиваль был организован Центром развития спортивных единоборств «Патриот» и привлек команды из разных регионов. Участники состязались в двух направлениях: индивидуальных спаррингах и командных эстафетах. Для младших спортсменов до четырнадцати лет использовалась уникальная система бесконтактного спарринга «Земита», которая помогает избежать травм. В этом виде спорта ребята не бьют друг друга, а наносят удары по специальным мячам, а электронное табло показывает результаты.

Лобненские спортсмены продемонстрировали отличные результаты и завоевали наибольшее количество медалей. Организаторы поблагодарили всех участников, тренеров и родителей за поддержку. Как отметили в Центре, такие мероприятия помогают развивать у детей дисциплину, характер и умение достигать поставленных целей.

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