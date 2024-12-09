Всероссийский турнир по карате прошел в Лобне

Во Дворце спорта «Лобня» прошли Всероссийские соревнования по карате до Сито-рю «Последний рубеж» и Кубок России для участников старше восемнадцати лет. На соревнования приехали более девятисот спортсменов из двадцати семи регионов России.

На этот спортивный праздник прибыли представители Санкт-Петербурга, Москвы, а также Воронежской, Ленинградской, Липецкой, Московской, Новосибирской, Ярославской, Рязанской, Ульяновской и других областей. Участие приняли и команды из республик Татарстан, Бурятия, Крым, Адыгея, Башкортостан, а также из Краснодарского и Алтайского краев.

Спортсмены из Лобни тоже показали высокие результаты. Шестьдесят участников завоевали сорок девять медалей, среди которых пятнадцать золотых, восемнадцать серебряных и шестнадцать бронзовых.

Первое место в общекомандном зачете заняла Московская область. Вторыми стали спортсмены из Липецкой области, а третье место досталось Республике Крым.

Спорт в Лобне активно развивается: здесь работают восемнадцать спортивных секций, которые дают возможность местным спортсменам показывать отличные результаты на соревнованиях.

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