Концерт к 40-летию хора «Серебряные росы» прошел в Лобне

Во Дворце культуры «Чайка» в Лобне состоялся праздничный концерт «Звуки музыки в душе моей звучат». На мероприятии отпраздновали юбилеи двух творческих коллективов.

В этом году 40 лет исполнилось академическому хору «Серебряные росы», а 15 лет отметило детское объединение «Серебряный родник». Эти творческие коллективы являются неотъемлемой частью культурной жизни Лобни, а их художественный руководитель, Ирина Сероглазова, удостоена звания почетного работника культуры города.

В рамках программы выступили народный артист России Виталий Алексеенко и заслуженный работник воспитания и просвещения России Наталья Жукова, а также другие известные гости. Торжественные поздравления коллективам передали начальник управления культуры администрации Лобни Елена Уманская, Почетный гражданин города Вячеслав Гридунов и председатель Совета ветеранов Александр Невский.

Кроме того, коллективы были награждены Почетными грамотами от главы городского округа Лобня и заместителя председателя Московской областной Думы. Это событие стало важным этапом в жизни творческих коллективов и еще раз подтвердило важность культуры в городе.

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