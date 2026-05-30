В Лобне состоялось закрытие фестиваля «Русская классика

В театре «Камерная сцена» прошла церемония закрытия юбилейного Международного театрального фестиваля «Русская классика. Лобня». Мероприятие было организовано в формате театрального представления. По сюжету бог и дьявол спорили о судьбе фестиваля, и, конечно, добро победило. Это символизирует процветание фестиваля «Русская классика», который отмечает свое 30-летие.

Призы вручались в нескольких номинациях: за лучшие женскую и мужскую роли, лучшую режиссерскую работу и лучший спектакль. Постановка «Василий Теркин» Московского историко-этнографического театра была признана лучшим спектаклем и получила приз зрительских симпатий. Примечательно, что несколько лет назад этот театр также получил приз зрительских симпатий.

Гран-при фестиваля достался спектаклю «Чеховская комната» Народного театра Тимочской Краины «Зоран Радмилович» из Сербии. Актриса и арт-директор театра Наташа Петрович отметила, что в спектакле слились девять коротких рассказов Чехова, создав интересную постановку. Гости высоко оценили атмосферу фестиваля и прием в Лобне.

Организаторы фестиваля также вручили спецпризы активным зрителям. Участникам фестиваля дарили фигурки с символикой мероприятия и статуэтки, связанные с представленными спектаклями.