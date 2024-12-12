Публичные слушания по бюджету прошли в Лобне

Совет депутатов Лобни и глава города Анна Кротова провели публичные слушания по проекту бюджета на 2025 год и плановый период до 2027 года. Участники обсудили ключевые направления финансирования и нововведения.

Проект бюджета предусматривает увеличение расходов по важным муниципальным программам. Как отметила Анна Кротова в своем телеграм-канале, на образование выделили на один процент больше средств, на социальную защиту — на десять, а на спорт — на двадцать четыре процента больше, чем в прошлом бюджете. Особенно значимый рост заметен в сфере благоустройства — затраты выросли почти вдвое.

Среди новых мероприятий, которые войдут в бюджет, — обустройство ливневой канализации и водопровода, установка газового подогрева футбольного поля на стадионе «Москвич», а также дополнительные средства на ремонт многоквартирных домов.

Теперь проект ждет утверждения на Совете депутатов.