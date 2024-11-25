Глава Лобни Анна Кротова провела встречу с жителями Центрального района

Глава округа Анна Кротова обсудила с жителями микрорайона итоги года и планы на будущее. Горожане смогли лично задать вопросы главе и ее заместителям.

На встрече, прошедшей в формате выездной администрации, глава Лобни рассказала о завершенных в этом году проектах и запланированных работах. Среди ключевых тем жители обсудили вопросы благоустройства и жилищно-коммунального хозяйства.

Формат мероприятия позволил не только выслушать инициативные группы, но и принять обращения от всех желающих. Жители других микрорайонов — Катюшек, Красной Поляны и Депо — также получили возможность озвучить свои проблемы.

В общей сложности встреча длилась три часа. За это время к Анне Кротовой и ее команде обратились более сорока человек.

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